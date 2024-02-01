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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن المحذوفات في علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة مدمجين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج علم النفس والاجتماع للعام الدراسي بالمدارس التي بها طلاب مدمجين لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
أولا:- علم النفس:-
- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي (ص۱۲).
- قوانين نظرية المحاولة والخطا(ص١٣-١٤).
- قوانین نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات (ص ۱۷-۱۸).
- الذكاء البصرى المكاني،والذكاء الجسمي الحركي (ص۷-۸).
- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف (ص ٥١-٥٢).
- الشخصية الهستيرية (ص: ٥)، الشخصية السيكوباتية (ص٥٥).
- الحيل الدفاعية (الازاحة - التقمص- النكوص ص ٦٩).
ثانيا:- علم الاجتماع
- الفصل الأول النظرية الاجتماعية (بناءها ووظائفها ص ٧٥-٧٧).
- علاقة علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا (ص۹۰).