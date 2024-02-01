التعليم تعلن المحذوفات في علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة مدمجين

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج علم النفس والاجتماع للعام الدراسي بالمدارس التي بها طلاب مدمجين لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع