انت الأن تتابع خبر عدم قدرة السد العالي على إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه .. بيان ناري يصدر قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، ما جري تردد على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير 2024،

بشأن عدم قدرة السد العالي على إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه.

وظهرت العديد من الأقاويل على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث حول هناك نفض شديد في السد العالي مما أدي إلي توقف السد عن إنتاج الكهرباء وانقطاعها في عدد من محافظات الصعيد.

عدم قدرة السد العالي على إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه