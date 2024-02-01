انت الأن تتابع خبر عدم قدرة السد العالي على إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه .. بيان ناري يصدر قبل قليل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حسمت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، ما جري تردد على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير 2024،
بشأن عدم قدرة السد العالي على إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه.
- وظهرت العديد من الأقاويل على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث حول هناك نفض شديد في السد العالي مما أدي إلي توقف السد عن إنتاج الكهرباء وانقطاعها في عدد من محافظات الصعيد.
عدم قدرة السد العالي على إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه
- وأكد شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء على لسان رئيسها هشام كمال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما نشر حول عدم قدرة السد العالي على إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه، هو أمر غير صحيح على الإطلاق وليس له أي أساس من الصحة، وأن ما تم تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات لإثارة البلبلة في الرأي العام المصري.
- وأضاف كمال أن سجل منسوب مياه النيل ارتفاعا خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ المنسوب أمام لسد العالى 180متر و45 سنتيمترا