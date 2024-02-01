انت الأن تتابع خبر إصابة أكثر من 8 أشخاص في حادث انقلاب على طريق الصحراوي الغربي .. تفاصيل صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 9 أشخاص، وذلك نتيجة حادث تصادم انقلاب سيارة ملاكى على طريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي انقلابها.

وجاء لغرفة عمليات النجدة في الوسطي بلاغ اليوم الأربعاء 1 فبراير 2024 بشأن حادث طريق الصحراوي الغربي، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي الوسطي المركزي إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث طريق الصحراوي الغربي