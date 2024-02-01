انت الأن تتابع خبر أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024.. حقيقة تغير سعر المنتجات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد كل المواطنين في الوقت الحالي معرفة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 للشهر الجاري، وهي من أبرز الأشياء الذي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي، وذلك لأنها من السلع الرئيسية التي توجد في كل منزل.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

ويبدأ صرف السلع التموينية للشهر الجديد من اليوم الخميس 1 فبراير 2024، ولذلك الجميع بدأوا يبحثون عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 في كل المنافذ الذي توجد وتنتشر في جميع المحافظات، وتأتي كما يلي:

سعر سكر معبأ كيلو جرام 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيه.

سعر أرز معبأ كيلو جرام واحد 12.60 جنيه.

سعر مكرونة 800 جم 13 جنيه.

سعر مكرونة 400 جم 6.50 جنيه.

سعر عدس مجروش 500 جرام 21 جنيه

سعر فول معبأ 500 جم 9 جنيه

سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلو جرام 18 جنيه.

سعر مسلى صناعي 800 جرام 36 جنيهس

سعر شاي ناعم 40 جرام 5 جنيه

سعر صلصة 300 جرام 8 جنيه.

سعر تونة مفتتة وزن 140 جرام 18 جنيه.

سعر مربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 250 جرام 14 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 125 جرامًا 7 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام 25 جنيه.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيه

سعر صابون غسيل 125 جرام 3 جنيه.

سعر صابون تواليت 125 جرام 7.50 جنيه.

سعر لبن جاف 125 جرامًا 25.50 جنيه.

سعر خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيه.

سعر كيس ملح طعام 300 جرام 1.25 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام 3 جنيه.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جرام بسعر 3 جنيه.

سعر بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

سعر بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

سعر بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرام 2.50 جنيه.

سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جرام 4 جنيه.

سعر علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات 6 جنيه.

صرف السلع التموينية