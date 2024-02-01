انت الأن تتابع خبر مد إجازة الترم الأول 2024 جميع المراحل التعليمية .. قرار حكومي يكشف التفاصيل الكاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، ما يتردد بين أولياء الأمور على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، بشان مد إجازة الترم الأول 2024 جميع المراحل التعليمية.

وانتشرت بعض الأقاويل بين أولياء الأمور التي تتحدث حول اعتزام الحكومة ممثلة في وزارة التعليم، مد إجازة الفصل الدراسي الأول 2024 لفترة إضافية، دون أن يتم الكشف عن أسباب هذا القرار أو حتي عن المدة الجديدة للمدة.

مد إجازة الترم الأول 2024 جميع المراحل التعليمية