الأردن: استمرار التصعيد فى الضفة والقدس قد يؤدى لتفجير الأوضاع بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 07:29 مساءً - قال الملك عبد الله الثانى ملك الأردن إن استمرار التصعيد في الضفة والقدس قد يؤدى لتفجير الأوضاع بالمنطقة ، مؤكدا ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.