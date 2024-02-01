زاهى حواس يوقع روايته "خوفو" فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 07:29 مساءً - وقع عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس روايته الجديدة "خوفو" داخل صالة 1، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

واختار الدكتور زاهي حواس تقنية تعدد الأصوات أداة لكتابة أولى رواياته، وقد برع حقا في استخدامها فكل شخصية تتحدث بلسانها ولا تتجاوز حدود معرفتها ولا طبيعة لغتها ولا حتى القيام بنشاط يفوق قدراتها الجسدية.

وقد أثبت براعة في تتبع الشخصيات والإمساك بالزمن، حتى أن القارئ ليرى غبرة الحجر الجيري الأبيض فوق الأجساد القمحية وهي تبني ذلك الهرم العظيم، ويسمع صليل معارك الفرعون ضد الأعداء، ونسائم الربيع بين رواقات القصر الفرعوني.

من المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، و الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، تشهد مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

ووجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.