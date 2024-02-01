نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات خلال شهر يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب المجتمع، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد (14) زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين لزيادة الوعى الفكرى والمعرفى لدى شباب الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (48) دورة تدريبية للتربية العسكرية بالجامعات الحكومية وعدد (210) دورة بالجامعات والمعاهد الخاصة.

كما قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العملاقة لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة.