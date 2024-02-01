الأرصاد الجوية: منخفض قطبي يضرب البلاد وهذا موعد تحسن حالة الطقس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 08:25 مساءً - حالة الطقس، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتساقط حبات الثلج على بعض المناطق، نتيجة تأثرنا بالمنخفض القطبي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن المواطن عليه أن يرتدي ملابس ثقيلة لو اضطر للخروج مساءً، متابعا: "البالطو نخرجه من الدولاب، ونتغطى كويس خلال النوم حتى لا نتعرض لنزلات البرد".

فرص سقوط الأمطار

ولفت إلى أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ما زالت قائمة، على أن تقل الأمطار وتصبح من متوسطة إلى خفيفة بعد غدٍ السبت.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وتابع: "منتصف الأسبوع القادم سترتفع درجات الحرارة نسبيا بمعدل من درجتين لـ4 درجات، ونعود من جديد للأجواء الشتوية التقليدية".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس غدا

ويكون هناك فرص لتكون الثلوج ليلا على قمم سانت كاترين حيث تصل الحرارة إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وتكون درجة الحرارة الصغرى بالمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى أقل من المتوقعة بدرجتين.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية وشمال الصعيد، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

منخفض جوي متمركز

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن معظم أنحاء البلاد مازالت اليوم تحت سيطرة منخفض جوي متمركز علي شرق البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة والتي تسببت في هذا الانخفاض الملموس في درجات الحرارة صباحا ومساء علي كافة الأنحاء.

كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط حبات البرد وتخف حدة الأمطار كلما تقدمت للداخل لتكون متوسطة علي مناطق من الدلتا ومدن القناة وتصل الي القاهرة وشمال الصعيد خفيفة وتستمر هذه الأجواء علي مدار اليوم.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم بالبحر الأبيض المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 أمتار.