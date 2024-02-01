في حضور أولاده.... مدحت العدل يوقع كتابه "تشارلى" بمعرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 08:26 مساءً - احتفل الكاتب والسيناريست مدحت العدل بتوقيع كتابه "تشارلى" مع ابنته آية وابنه عمرو داخل صالة 1، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية معه.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، و الدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.