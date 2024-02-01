أخبار مصرية

هيئة الدواء: خطة توطين صناعة الدواء وفرت 500 مليون دولار فى 2023

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 09:32 مساءً - أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور "تامر عصام" أنه تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصري، والتي يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسي، والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية.

 

 

وأوضح وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تم توطين 83 مستحضرًا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.

 

 

وأوضح وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تم توطين 83 مستحضرًا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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