بعد العودة من تونس.. على معلول ينتظم اليوم في مران الأهلى الجماعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 09:32 مساءً - انتظم الدولي التونسي علي معلول، لاعب الأهلي في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم ،الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة ، وانضم معلول للتدريبات عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏ ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين منتصف فبراير الجاري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأستأنف الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي ، وإنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.

ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا ، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي.