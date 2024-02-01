شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تدفع بمعداتها تحسبا لسقوط الأمطار

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أحمد جودة - القاهرة - رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حالة الطوارئ؛ لتعزيز درجة الجاهزية في مواجهة مياه الأمطار.

حيث أشار البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتأثر المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري بسحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحباب البرد، ومن المتوقع ان تتقدم تدريجيًا للداخل وتشمل باقي محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، مصحوبة بحبات البرد.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بمعداتها على كافة المحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكبارى؛ للتعامل مع مياه الأمطار، بجانب أطقم الصيانة وفرق التطهير، والمتابعة الدائمة والمستمرة للأحوال الجوية من خلال غرف عمليات الطوارئ والأزمات.

ومن جانبه، أشار المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم الدفع بعدد ١٠٠ معدة منتشرة بمختلف مناطق محافظة الجيزة.

لافتًا إلى أنه تم التعامل مع مياه الأمطار المتساقطة، أمس، على أغلب مناطق المحافظة، مؤكدًا على استمرار أعمال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.

شركة مياه الشرب بالجيزة تدفع بمعداتها تحسباً لسقوط الأمطار

شركة مياه الشرب بالجيزة تدفع بمعداتها تحسباً لسقوط الأمطار