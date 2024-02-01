المصرى يهزم بيراميدز 3-1 ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:29 مساءً - حقق النادي المصري بقيادة علي ماهر فوزاً عريضاً على ضيفه بيراميدز، بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية، وسجل أهداف المصري، ميدو جابر في الدقيقة 27، صلاح محسن في الدقيقة 75، وكريم العراقي في الدقيقة 85، بينما سجل فخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد.

وبهذا الفوز يتأهل المصري إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم لمواجهة سيراميكا.

الشوط الأول

جاءت بداية الشوط الأول هجومية من جانب النادي المصري، تحت سقوط الأمطار على ملعب المباراة، وفي الدقيقة السادسة أهدر محمد الشامي فرصة محققة للتسجيل بعد انفرد بحارس مرمى بيراميدز، عقب استلامه لكرة مميزة من زميله ميدو جابر، قبل أن يسددها الشامي خارج الشباك.

وتألق كريم العراقي في الدقيق التاسعة ليبعد كرة خطيرة من أحمد فتحي لاعب بيراميدز، والذي أرسل كرة عرضية كادت تضع مروان حمدي في وضع الانفراد بمرمى المصري لولا تدخل كريم العراقي.

ونجح محمد الشامي في الدقيقة 23 في إحراز أول أهداف اللقاء، قبل أن يتدخل الفار ويحتسب تسلل على مهاجم المصري.

وفي الدقيقة 27 نجح ميدو جابر في إحراز هدف التقدم للمصري، بعد متابعته لكرة مرتدة من أحمد ميهوب حارس بيراميدز، ليسددها جابر في الشباك.

وأهدر وليد الكارتي أخطر فرص بيراميدز في الدقيقة 32 بعد عرضية مميزة من محمد رضا بوبو، حيث اصطدمت رأسية الكارتي بعارضة محمود جاد حارس المصري.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47، معلناً تقدم المصري بهدف نظيف على بيراميدز.

الشوط الثاني

بدأ فريق بيراميدز الشوط الثاني بمحاولات هجومية مكثفة في محاولة لتسجيل هدف التعادل، وتألق مدافعو النادي المصري في التعامل مع فرص بيراميدز التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى محمود جاد.

في الدقيقة 55 أجرى علي ماهر أولى تبديلات المصري، بنزول محمود حمادة وخروج أمادو باه، لتنشيط وسط الملعب، كما دفع مدرب المصري في الدقيقة 59 بصلاح محسن أحدث الوافدين إلى الفريق البورسعيدي، على حساب حسن علي، لتنشيط الجانب الهجومي.

وأجرى باتشيكو في الدقيقة 65 أول تبديلات بيراميدز بنزول الوافد الجديد محمود زلاكة على حساب أحمد فتحي، لزيادة الفاعلية الهجومية، كما دفع أيضاً بمحمد حمدي على حساب كريم حافظ.

وفي الدقيقة 75، نجح صلاح محسن في إحراز الهدف الثاني للمصري، في أولى مشاركاته مع الفريق البورسعيدي بعدما انفرد بمرمى بيراميدز.

وأهدر محمد الشامي مهاجم المصري، فرصة حقيقية للتسجيل بعدما انفرد بمرمى بيراميدز في الدقيقة 82، عقب تمريرة متقنة من ميدو جابر، ليسدد الشامي الكرة في يد أحمد ميهوب حارس بيراميدز.

وفي الدقيقة 85 نجح كريم العراقي ظهير أيمن المصري في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، بعد متابعته لكرة مرتدة من تصدي أحمد ميهوب حارس بيراميدز لتسديدة صلاح محسن، سددها العراقي في الشباك.

وأجرى علي ماهر تبديلا جديداً للمصري في الدقيقة 88، بنزول حسين السيد على حساب وخروج كريم العراقي ونزول أحمد عيد.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، ونجح فخري لاكاي لاعب بيراميدز في الدقيقة 91، في إحراز الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمود جاد، وفي الدقيقة التالية أحرز عمرو سعداوي لاعب المصري هدفاً آخر لفريقه غير أن حكم المباراة قام بإلغائه بداعي التسلل.

وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء في الدقيقة 95، معلناً نهاية اللقاء بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف على بيراميدز، ليتأهل الفريق البورسعيدي إلى نصف نهائي البطولة.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

محمود جاد في حراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي، أيمن منصور، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

الوسط: عمرو موسى، حسن علي، أمادو باه، سمير فكري، ميدو جابر.

الهجوم: محمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء: صلاح محسن، عصام ثروت، حسين السيد، فخر الدين بن يوسف، محمود حمادة، يوسف الجوهري، أحمد عيد، ليستويل، إسلام عطية.

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمود دونجا- إسلام عيسى - محمود زلاكة - يوسف أسامة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.

وكان المصري بقيادة مدربه علي ماهر قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما قبل أن يفوز على الجونة في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

أما على الجانب الآخر جاء تأهل فريق بيراميدز لربع النهائي بعدما حصد 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأول مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم تعادل مع طلائع الجيش بنفس النتيجة، قبل أن يفوز على زد في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.