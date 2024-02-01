خلال ثمانية أيام.. معرض الكتاب يقترب من 3 ملايين زائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:29 مساءً - حشود كثيفة شهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 55، اليوم الخميس، حيث شهد المعرض اليوم إقبالا كثيفا من الجمهور على كافة بواباته، لحضور الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، واقتناء الكتب، وهو ما يؤكد مدى وعى الشعب المصري بأهمية القراءة، والاطلاع، ووصل عدد زوار في اليوم الثامن للمعرض نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2,812,574 زائرًا.

وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.

كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة - مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقاء بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.

كما استقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، أطفال حي الخيالة.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، والدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.