عمر مرموش يتألق مع آينتراخت فرانكفورت بأرقام تهديفية رائعة خلال الميركاتو الصيفي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:29 مساءً - يعيش المهاجم المصري عمر مرموش، موسما رائعا مع فريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك بعد انضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من فريق فولفسبورج الألماني.

ويحظي عمر مرموش، بإهتمام كبير من أندية الدوري الإنجليزي، مثل أرسنال، توتنهام ونيوكاسل يونايتد، بعد المستويات القوية التى قدمها فى النصف الأول من الموسم الحالي، كما ظهر بمستوي جيد خلال مشاركته فى كأس أمم أفريقيا 2023.

عمر مرموش

وساهم مرموش فى تسجيل 15 هدفا مع فرانكفورت، خلال 25 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 12 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك مرموش مع منتخبنا الوطني فى كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا فى كوت ديفوار، فى 4 مباريات، وسجل هدف وحيد فى منتخب غانا، بمرحلة المجموعات.

وشهدت القيمة التسويقية للدولى المصرى عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألمانى، ارتفاعاً كبيراً بعد التحديثات الأخيرة فى أسعار اللاعبين خلال شهر ديسمبر الماضي 2023.

عمر مرموش

وارتفعت القيمة التسويقية لمرموش، بحسب موقع "transfermarkt" العالمى، نحو 7 ملايين يورو لتصبح قيمة النجم المصرى 15 مليون يورو، بدلاً من 8 ملايين يورو فى أكتوبر الماضى.

وكانت قيمة مرموش التسويقية تبلغ 8 ملايين يورو فى 18 أكتوبر الماضى، لكنها ارتفعت بنهاية العام الماضي بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع اينتراخت فرانكفورت خلال الفترة الأخيرة.