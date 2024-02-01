غدا.. توقيع كتاب "رسائل حواء" لـ مفرح سرحان فى معرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:29 مساءً - يوقع الكاتب الصحفي مفرح سرحان، نائب رئيس تحرير الأهرام، كتابه الجديد "رسائل حواء.. عشرون تنهيدة من قلوب النساء"، الصادر عن دار النخبة للنشر والتوزيع، وذلك غدا الجمعة، في تمام الساعة الرابعة مساء، وذلك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بجناح الدار قاعة 1 جناح B29 ،

يضم "رسائل حواء" أبرز عشرين مشكلة نسائية بعثت بها سيدات إلى "بريد الجمعة"، ويقول مفرح سرحات: ألحت على الرسائل النسائية بما تحمله من حكايات غريبة وملهمة، وبما تحمله الأنثى من قدر وقدرة وجمال وخيال وحنو وحب وانتصارات وانكسارات، لافتتح بها سلسلة النشر، وعنونت الجزء الذي بين يدي القارئ الكريم الآن "رسائل حواء- عشرون تنهيدة من قلوب النساء"، مشتملا على عشرين رسالة (تنهيدة) بطلاتها الشاكيات والمشكوات في حقهن: أمهات، ومراهقات، وحبيبات، وزوجات، وعازفات عن الزواج، وراغبات في الارتباط، وصديقات، وها أنا أضعها بين يدي القارئ بكل ما تحمله من رونق الأنثى ونورها وانطفائها وإرادتها ونهوضها، والدنيا التي تمثل المرأة كلها لا نصفها، عسى أن تترفق بها الحياة والبشر وتترفق هي بنفسها.

يذكر أن مفرح سرحان صدر له عدد من المؤلفات الأدبية والفكرية وفي مجال التنمية البشرية، ومن أبرز أعماله: ثورة الأوراق، وامرأة ليست للقراءة، وأين تضع العذراء مسيحها؟، ونصوص العشق ومصفوفات الارتقاء، الصعود إلى الروح (كتاب الأمراض السبعة)، ولا حياء في الحلم (فرصة أخيرة قبل نهاية العالم)، وكتاب زمان (كيف تجد السعادة في صندوق الذكريات؟)، ولا تباعدي بين الكفين، وكتاب «بريد السماء»، وله تحت الطبع: رواية "الملامح تموت أولا"، ورواية "رائحة الغريب"، وموسوعة "فلسفة التمكين".

ومن المعتاد دائما حرص عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، في معرض القاهرة ادلولى للكتاب، والدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، تشهد مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.