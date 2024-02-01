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طرح كتاب "شفرة شاهين ولغة الآخرين" في معرض الكتب

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:29 مساءً - طرحت دار نشر "حابى " كتاب "شفرة شاهين ولغة الآخرين.. نماذج لتطبيق اللغة السينمائية" للكاتب محمد فاروق في معرض الكتاب حيث يشرح باختصار و بشكل مصور  تطبيقات اللغة السينمائية وفقاً لنظرية الفيلم من خلال أمثلة من السينما  المصرية و كيفية استخدام الصورة و اسقاطاتها  للتعبير عما يقصده المخرج ورسالته التي يسعى لترسيخها لدى المشاهد  بشكل رمزي عن طريق التكوين من كتلة و خطوط و ألوان  والاستعانة بالإضاءة و الظلال و كذلك استخدام الرمزية عن طريق المكان و الديكور وقطع الأكسسوار وكذلك استخدام الكنايات في كتابة السيناريو والحوار  و بناء الشخصيات    وينقسم هذا الكتاب  لقسمين .

 

 

 

 

وضم القسم الأول من الكتاب  تحليل وفك شفرة أفلام السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين . أما القسم الثاني يتناول بالتحليل سبعة أفلام لأهم مخرجي السينما المصرية على اختلاف مدارسهم الإخراجية . 

 

وهم: صلاح أبوسيف - حسين كمال - حسام الدين مصطفى - داود عبد السيد - عاطف الطيب - محمد خان - شريف عرفة

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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