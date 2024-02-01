طرح كتاب "شفرة شاهين ولغة الآخرين" في معرض الكتب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:29 مساءً - طرحت دار نشر "حابى " كتاب "شفرة شاهين ولغة الآخرين.. نماذج لتطبيق اللغة السينمائية" للكاتب محمد فاروق في معرض الكتاب حيث يشرح باختصار و بشكل مصور تطبيقات اللغة السينمائية وفقاً لنظرية الفيلم من خلال أمثلة من السينما المصرية و كيفية استخدام الصورة و اسقاطاتها للتعبير عما يقصده المخرج ورسالته التي يسعى لترسيخها لدى المشاهد بشكل رمزي عن طريق التكوين من كتلة و خطوط و ألوان والاستعانة بالإضاءة و الظلال و كذلك استخدام الرمزية عن طريق المكان و الديكور وقطع الأكسسوار وكذلك استخدام الكنايات في كتابة السيناريو والحوار و بناء الشخصيات وينقسم هذا الكتاب لقسمين .

وضم القسم الأول من الكتاب تحليل وفك شفرة أفلام السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين . أما القسم الثاني يتناول بالتحليل سبعة أفلام لأهم مخرجي السينما المصرية على اختلاف مدارسهم الإخراجية .

وهم: صلاح أبوسيف - حسين كمال - حسام الدين مصطفى - داود عبد السيد - عاطف الطيب - محمد خان - شريف عرفة