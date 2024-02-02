النصر يهزم إنتر ميامى بهزيمة تاريخية فى حضور ليونيل ميسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 12:32 صباحاً - لقن فريق النصر السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي هزيمة تاريخية، بنتيجة 6-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات كأس موسم الرياض المقامة حاليًا في السعودية.النصر ضد إنتر ميامي

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من أوتافيو، أندرسون تاليسكا هاتريك، إيمريك لابورت، محمد خليل مران، في الدقائق 3، 10، 12، 51، 68، و73 على التوالي لصالح النصر، في مواجهة غاب عنها الأسطوري كريستيانو رونالدو.

دخول ميسي لملعب المباراة