نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع جامعة القاهرة.. “الصحفيين” تنظّم احتفال بعنوان “يوم الثقافة الياباني” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنتا الثقافة والتدريب بنقابة الصحفيين بالتعاون مع قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، في تمام العاشرة صباح الأحد 4 فبراير الجاري، احتفالية بعنوان “يوم الثقافة الياباني”، وذلك بقاعة حسنين هيكل بالدور الرابع.

تنظّم الاحتفالية بهدف المساهمة في تشجيع الدارسين على مواصلة التقدّم في دراسة اللغة والثقافة اليابانية، والتعريف بكيفية التدريب على إتقان اللغة اليابانية.

يبدأ اليوم بكلمة الدكتور حسن كامل رئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة، وتتحدّث في اللقاء السيدة/ هاشيموتو - مدير مؤسسة اليابان في مصر عن دراسة اللغة اليابانية، مع توضيح لكافة الأنشطة التي توفرها المؤسسة، كما يتحدّث السيد المستشار الإعلامي لسفارة اليابان بالقاهرة، عن كيفية دعم دارسي اللغة اليابانية بمصر، ويتضمّن اليوم أنشطة فنية وثقافية.