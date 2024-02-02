نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج يرفض مقترح "يمامة.. ويدعو لتشكيل هيئة وطنية لجذب المستثمرين المصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن المصريين في الخارج أثبتوا تواجدهم مع الوطن دائما وقربهم من الوطن في كل المواقف الصعبة ويشعر المصريين في الخارج بكل ما يحيط بالوطن فهم الصف الأول وخط الدفاع الأول عن مصر في الخارج، وذلك ردا على تصريحات ومقترح المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والذي يطالب فيها بضرورة فرض تحويل 20 % من راتب المصريين بالخارج، مشيرا إلى إنه من الضروري قبل إصدار أي مقترح دراسته ومناقشة هذا المقترح مع أهل الاختصاص وهم المصريين في الخارج.



وأضاف مطر، أن أي مقترح مقنع للمصريين في الخارج، هو ما يتم بعد توافق واجتماع عدد من الجهات المعينة مع عدد كبير من المصريين في الخارج ويكون من العمالة المصرية في الخارج وهم الأكثر عدد والأعلى تحويلا من المصريين الموجودين في الخارج، وبناء على يتم المناقشة وصولا إلى حلول منطقية.

وأوضح مطر، أن الاقتصاد عبارة عن تبادل مصالح بين طرفين وعندما يطرح أي مقترح يكون للمقترح مقابل وليس مقترح أصم فقط، مقترحا أن تنظر الدولة إلى ملف المصريين في الخارج من جهة المصالح الاقتصادية المتبادلة وليس من جهة واحدة.



وقدم مطر، مقترح للدولة بإنشاء هيئة وطنية للمصريين في الخارج، تختص بإدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية للمصريين في الخارج داخل مصر، وذلك لجذب المستثمرين المصريين الكبار والصغار، على أن تتكون الهيئة من أصحاب الخبرة والثقة من المصريين في الخارج.