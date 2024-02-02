نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاملي الدكتوراه بـ "البحوث الزراعية" يطالبون بحل أزمة الكادر البحثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض الإعلامي محمد موسى، أزمة الحاصلين على درجة الدكتوراه بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة والبالغ عددهم 200 شخص، بـ 16 معهد بحثي.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه لم يتم توفير الدرجات البحثية لهم بداعي عدم وجود درجات وأن التنظيم والإدارة لم نوفر درجات حتى الآن، مضيفا: "يعني أقعد كباحث مساعد أذاكر وأدرس سنين طويلة جدا عشان أخد ماجستير وبعدها الدكتوراه وفي الأخر أفضل مستني سنين عشان أتثبت علي درجة بحثية".

وتساءل محمد موسى،: "هل بالطريقة دي هنحفز الناس على تلقي العلم والارتقاء بالبحث العلمي ولا كده هنكون بنوئد التميز اللي في الأخر بيعود نفعه على بلدنا.. يا جماعة في ناس واخده الدكتوراه من الناس دي من سنين وقربوا يطلعوا معاش ومخدوش الدرجة البحثية.. أظن أن السيد رئيس مركز البحوث الزراعية لن يقبل بذلك ولا أظن أن السيد وزير الزراعة هيرضيه الكلام ده".