نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتصادي: مصر تستهدف من خلال انضمامها لمجموعة البريكس توطين التكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، كواليس مشاركة مصر للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو كامل اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يستطيع هذا التحالف بالاتفاقيات المبرمة الاعتماد على العملات المحلية بعيدا عن هيمنة وسيطرة الدولار، لافتا إلى أن الاجتماع الأول كان تمهيدي وتعارفي وعلى كل دولة أن تدرس احتياجاتها من الدول الصديقة والأعضاء في التحالف وإمكانية جذب الاستثمارات وتقديم الخدمات السياحية.

تابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مصر تستهدف من خلال انضمامها لمجموعة البريكس توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وجذب العملات، وجذب أسواق سياحية جديدة، مثل أسواق الهند وإيران وجنوب إفريقيا، وبالتالي يتم إعادة هيكلة الاقتصاد المصري من خلال التبادل التجاري، وتقليل الطلب على الدولار.