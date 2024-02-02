نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرخة حاملي الدكتوراه بـ "البحوث الزراعية": عايزين نحقق حلمنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالبت الدكتورة تهاني عبدالعزيز غنايم، الباحث المساعد بمركز البحوث الزراعية، والحاصلة على درجة الدكتوره، بحل أزمة الكادر الوظيفي لأكثر من 200 شخص ورفع الظلم عنهم،

وأضافت الدكتورة تهاني غنايم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، للأسف لم نحصل حتى الآن على درجة باحث والتي كنا نحلم بها، وأشعر أنني لا زالت لم أحصل على الدكتوراه حتى الآن، والجميع يعلم أننا بذلنا مجهودا كبير للحصول على هذه الدرجة العملية.

تابعت الباحث المساعد بمركز البحوث الزراعية،: "قربنا نطلع معاش ومخدناش حقنا في الدرجة البحثية، مناشدة وزير الزراعة بمساعدتهم في الحصول على حقوقهم المسلوبة، وتحقيق حلمهم المنشود.