نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الجزارين يكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف عادل أبو تيج، نقيب الجزارين، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، حتى اقترب سعر الكيلو من 400 جنيه.

وقال عادل أبو تيج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الأزمة ليست في الدولار، ولكن هناك تجار استوردوا مواشي من 6 أشهر ويتعاملون في السوق بسعر الدولار الحالي"

تابع نقيب الجزارين،:"أصحاب المزارع قفلوها في انتظار ارتفاع أسعار الدولار خلال الأيام القادمة، هناك جشع من قبل أصحاب المزارع مطالبا الدولة بفرض مزيدا من الرقابة، مضيفا: "إحنا مش بنقول ما يكسبوش ولكن يكسب هامش ربح".