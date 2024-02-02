دفعة 2023.. هيئة قضايا الدولة تبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة مندوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 10:29 صباحاً - تبدأ هيئة قضايا الدولة، غدا السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023.

وقررت الهيئة عقدها بداية من يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 بمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بمنطقة حدائق أكتوبر.

وتابع بيان الهيئة أنه على جميع المتقدمين متابعة الموقع الرسمي لها، لمعرفة ميعاد وتاريخ المقابلة الشخصية.

* وحدد ضوابط الحضور للمقابلة الشخصية على النحو التالى:

- الالتزام بالموعد المحدد لك متقدم.

- الحضور قبل الموعد المحدد للمقابلة الشخصية بنصف ساعة.

- االتزام بالزى الرسمي بدلة داكنة اللون وقميص أبيض للإناث والذكور.

- ضرورة أحضار اصل بطاقة الرقم القومى.

- الالتزام بغلق الهاتف المحمول.