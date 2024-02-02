انت الأن تتابع خبر حالة طقس اليوم الجمعة 2 فبراير 2024.. أمطار وثلوج وظواهر جوية خطيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالتحذير من حالة طقس اليوم الجمعة 2 فبراير 2024، وأنه يحدث عدم استقرار على كل السواحل الشمالية ومحافظة البحيرة، وأيضاً قد تحدث الفرصة المهيأة لسقوط الكثير من الأمطار المتوسطة والغزيرة، وسوف تكون مصحوبة بالثلج على العديد من المناطق في المحافظة.

حالة طقس اليوم

وأكد جميع خبراء الأرصاد الجوية أن حالة طقس اليوم الجمعة يكون بارد في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأيضاً يكون مائل إلي الدفء على جنوب سيناء والصعيد، وبرودة شديدة على العديد من الأنحاء، وسوف يتكون الصقيع على كل المزروعات بوسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد.

وأيضاً عن حالة البحر المتوسط فأرجحت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون من معتدلة إلى مضطربة، ويحدث ارتفاع الموج الذي يكون فيه من متر ونصف لمترين ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، وأما عن حالة البحر الأحمر فهي تكون من خفيفة إلى معتدلة، ويحدث ارتفاع للموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمال غربية.

الظواهر الجوية اليوم الجمعة