انت الأن تتابع خبر بالليل يا ست الكل .. قطع المياه عن العجوزة في الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من الأماكن في محافظة الجيزة،، من قطع المياه اليوم الجمعة 2فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ من الثانية عشر منتصف الليل اليوم ، حتي الساعة الثامنة صباح غداً السبت ، بسبب أعمال صيانة لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة

أماكن قطع المياه