انت الأن تتابع خبر بالليل يا ست الكل .. قطع المياه عن العجوزة في الجيزة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من الأماكن في محافظة الجيزة،، من قطع المياه اليوم الجمعة 2فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط
قطع المياه
- أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ من الثانية عشر منتصف الليل اليوم ، حتي الساعة الثامنة صباح غداً السبت ، بسبب أعمال صيانة لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة
أماكن قطع المياه
- وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة أن المناطق التي تم فيها قطع المياه عن منطقة ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة.