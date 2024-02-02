انت الأن تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في بني سويف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من المناطق في محافظة بني سويف اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2024 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف المحافظات والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات بداية من الساعة السادسة صباحاً حتي الثانية عشر ظهراً ، بدءًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء مما يتم القيام به ، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء