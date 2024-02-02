انت الأن تتابع خبر بكرة يا مدام .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من المناطق وشوارع في محافظة البحر الأحمر من غداً السبت 2 فبراير 2024 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات والتي من بينها هذه المحافظة

ونشر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، في بيان لها على الصفحة الرسمية للمدينة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء

قطع الكهرباءوكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، أنه سيتم قطع الكهرباء لفترة 5 ساعات بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا ، تنفيذا لبرنامج الصيانة الدورية المبرمجة، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء