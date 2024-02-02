فيتوريا يرفض الرحيل.. ويؤكد للجبلاية: «مهمتي الوصول لكأس العالم»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 11:26 صباحاً - كشف مصدر مطلع فى اتحاد الكرة أن البرتغالى روى فيتوريا يرغب فى الاستمرار فى مهمته مع منتخب مصر رغم الإخفاق الكبير فى مشواره مع الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية.

وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أى انتصار فى البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن فيتوريا رد على مطالب اتحاد الكرة بالتنازل عن مستحقاته وفسخ العقد بالتراضى أن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية لم يكن ضمن التحديات التى اتفق عليها المدرب مع حازم إمام. وحسب المصدر فإن المدرب البرتغالى أبلغ اتحاد الكرة أنه تعاقد على مهمة محددة وهى الوصول لكأس العالم 2026 وبالتالى فهو مستمر فى مهمته.

وفى وقت سابق كشف مصدر داخل اتحاد الكرة آخر تطورات التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن فسخ العقد وحل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع الجبلاية. وأكد المصد، أن اتحاد الكرة عرض على فيتوريا الحصول على مبلغ 300 ألف دولار للرحيل بالتراضي، مشيرا إلى أن المبلغ مُقسّم ما بين 200 ألف دولار راتب شهر يناير إضافة 100 ألف دولار من قيمة الشرط الجزائي.

وأوضح المصدر أن فيتوريا يرفض نهائيا التنازل عن أي مبلغ من قيمة الشرط الجزائي، ويتمسك بالحصول على 800 ألف دولار وهي قيمة راتب يناير والشرط الجزائي كامل. وشدد المصدر على أن هناك 7 أعضاء في مجلس إدارة اتحاد الكرة استقروا على رحيل فيتوريا وتدعمهم وزارة الرياضة، بينما هناك عضوان بالمجلس يتمسكان ببقائه واستكمال مهمته.