نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وشركة General Electric alka في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

تم توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس وGeneral Electric alka.

حيث وقع البروتوكول أ.د عمرو الحسينى رئيس قسم النساء والتوليد بحضور أ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وأ.د رحاب عبد الرحمن مدير عام مستشفى النساء والتوليد، وأ.د كرم بيومي رئيس وحده الموجات الصوتية وأ.د أحمد رامي رئيس قسم وحدة طب الجنين الأسبق ونخبة من اساتذة القسم وأطباء الوحدة

وينص هذا البروتوكول على توفير أحدث التقنيات والأجهزة والتي تستخدم في تشخيص ومتابعة صحة النساء والأجنة،حيث يتم استقبال أكثر من ٢٥٠ سيدة تحتاج إلى هذه الخدمة يوميًا ويعزز هذا التعاون فرص البحث العلمي في مجال طب الأجنة ويسري هذا البروتوكول لمدة عامين لتوفير خدمة متميزة للمرضى وتحقيق التطور والتقدم في مجال الرعاية الصحية للنساء في مصر

داخل مستشفيات جامعة عين شمس.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز خدمات طب الأجنة والموجات فوق الصوتية لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء في مصر.