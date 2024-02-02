نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد وفد طلاب جامعة عين شمس الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمد جسور التواصل مع طلاب الجامعات المصرية ورفع روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وحرصًا من جامعة عين شمس على رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة، لذا نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بقيادة اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وبالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية أ. د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف العقيد أ.ح أبو الحسن عبد المنصف أبو الحسن مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس، زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتأتى الزيارة ضمن توجيهات قيادة جامعة عين شمس بضرورة تفعيل الزيارات والمشاركات الميدانية لطلاب الجامعة كونها تُشكل وعى الطلاب وتضيف إليهم من الخبرات وتساعدهم على تطوير قدراتهم الثقافية والفنية بجانب النواحي العلمية.

حيث أكدت قيادة جامعة عين شمس أن هذا الحدث أحد أهم الجُسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية، كما يُمثلُ امتدادًا للدور والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر في مختلف العلوم والمعارف، ولذا تحرص الجامعة على زيارة وفد من طلاب الجامعة وتوفير كل السبل التي تضمن للطلاب زيارة كافة الاجنحة حتى تصل رسالته في ترسيخ ريادة مصر الثقافية.

كما تفقد وفد طلاب الجامعة جانبًا كبيرًا من قاعات المعرض، وزارو عددًا من دور النشر المختلفة، للتعرف على محتوياتها والفعاليات التي تقدمها،

كما إستمعوا إلى آراء وتجارب العارضين، حيث قاموا بزيارة عدد من الأجنحة بالمعرض، من بينها جناح وزارة الدفاع، الذي احتوى على شرح لتفاصيل الجناح ومؤلفاته عن طريق تقنية الهولوجرام التي يطبقها جناح الوزارة لأول مرة في إطار التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، ويحكي العرض من خلال الهولوجرام عن حياة المشير أحمد بدوي، شخصية الجناح في المعرض هذا العام.

وكذلك زار الطلاب جناح وزارة الداخلية، الذي يوفر تسهيلات خاصة لذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم، ويعرض الجناح إصداراته التي تقدم تعريفًا واضحًا لأنشطة الوزارة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن القومي ومناهج كلية الشرطة وغير ذلك، كما زارو جناح المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للاطلاع على الأنشطة والإصدارات التي يقدمها لرواد المعرض.

وفي الوقت نفسه، حرصوا على زيارة جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ للاطلاع على أحدث إصدارات الهيئة من كتب تراثية قديمة، ومنها كتب الأديب طه حسين وموسوعة وصف مصر وموسوعة مصر القديمة، كما زار عددا من أجنحة الهيئات الثقافية ودور النشر المختلفة، ومركز أبوظبي للغة العربية، لتفقد المعروضات وأحدث إصداراته.

واختتمت الزيارة بجولة حرة لطلاب الجامعة داخل الأجنحة المختلفة لمعرض الكتاب وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارة وفخرهم بإنجازات القوات المسلحة المؤرخة في جناح وزارة الدفاع كما أشاد الطلاب بالمعرض والمجهودات المبذولة في الدورة الحالية من حيث التنظيم الرائع في مختلف الأجنحة.