الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار رعدية تتقدم للقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 12:36 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية، كما تتقدم فرص الامطار تدريجيا إلي الداخل لتشمل الدلتا والقاهرة ومدن القناه وسيناء لتكون أقل حدة علي مدار اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: وتبقي الأجواء شديدة البرودة علي مختلف الأنحاء.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.