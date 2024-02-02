انت الأن تتابع خبر بيان حكومي عاجل بشأن وقف صرف معاشات فبراير 2024.. شوف مصيرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفين القباج، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، بشأن ما أشيع حول وقف صرف معاشات شهر فبراير 2024، بعد أن تم البدء في صرفها أمس الخميس.

وأعلنت وزارة التضامن في بيان رسمي لها نشرته على على الصحفة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن كافة التفاصيل الخاصة حقيقة وقف الصرف ، والتي سوف نقوم بسردها في التقرير التالي.

معاشات شهر فبراير 2024

وأكدت وزارة التضامن، على مواصلة صرف معاشات شهر فبراير 2024، عبر المنافذ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي وفروع فوري، والمحافظ الإلكترونية، اليوم الجمعة، وذلك بسبب الإجازة الرسمية للدولة، على أن تعاود فروع بنك ناصر الاجتماعي فتح أبوابها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 4 فبراير الجاري.

مما يعني أن جميع ما نشر حول وقف صرف معاشات شهر فبراير 2024، هو أمر غير صحيح على الإطلاق وليس له أي أساس من الصحة، وأن ما جري تداوله في هذا السياق يهدف إلي خلق حالة من البلبلة في الرأي العام فقط.

زيادة معاشات شهر فبراير 2024