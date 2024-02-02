انت الأن تتابع خبر بيان حكومي عاجل بشأن وقف صرف معاشات فبراير 2024.. شوف مصيرك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفين القباج، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، بشأن ما أشيع حول وقف صرف معاشات شهر فبراير 2024، بعد أن تم البدء في صرفها أمس الخميس.
- وأعلنت وزارة التضامن في بيان رسمي لها نشرته على على الصحفة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن كافة التفاصيل الخاصة حقيقة وقف الصرف ، والتي سوف نقوم بسردها في التقرير التالي.
معاشات شهر فبراير 2024
- وأكدت وزارة التضامن، على مواصلة صرف معاشات شهر فبراير 2024، عبر المنافذ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي وفروع فوري، والمحافظ الإلكترونية، اليوم الجمعة، وذلك بسبب الإجازة الرسمية للدولة، على أن تعاود فروع بنك ناصر الاجتماعي فتح أبوابها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 4 فبراير الجاري.
- مما يعني أن جميع ما نشر حول وقف صرف معاشات شهر فبراير 2024، هو أمر غير صحيح على الإطلاق وليس له أي أساس من الصحة، وأن ما جري تداوله في هذا السياق يهدف إلي خلق حالة من البلبلة في الرأي العام فقط.
زيادة معاشات شهر فبراير 2024
- وكشفت الوزارة عن قيم الزيادة التي سوف يحصل عليها أصحاب المعاشات والتي تتمثل في الزيادة الناجمة عن رفع الحد الأدني والأقصي من المعاشات بداية من شهر يناير الجاري، و المنحة الاستثنائية التي تقدر بحوالي 600 جنيه وذلك بعد أن تم رفعها من 300 جنيه بداية من شهر أكتوبر الماضي، علاوة على الزيادة السنوية والتي تبلغ 15% حيث أنه تتراوح ما بين 145 جنيه إلي 1635 جنيه، والتي تم البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضي.