انت الأن تتابع خبر خد حذرت قبل ما تتحرك .. صدمة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة الجمعة 2 فبراير 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 2 فبراير 2024، في ظل موجة الصقيع التي تضرب كافة لمحافظات في الفترة الحالية حيث تنخفض درجات الحرارة على مختلف الأماكن

وأكدت الأرصاد في بيان لها قبل قليل أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 2 فبراير الجاري ،سيشهد تراجع في قيم في درجات الحرارة حيث طقس مائل للبرودة في ساعت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك في ساعات المساء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر والتزام أماكنهم، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى، في ظل هذه الأجواء الممطرة

حالة الطقس الساعات القادمة