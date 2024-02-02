انت الأن تتابع خبر بعد قرار المركزي .. البنوك تعلن عن مفأجاة الموسم لأصحاب شهادات الادخار الثلاثية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فجرت البنوك العاملة في السوق المصري مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير ، بشأن أصحاب شهادات الادخار الثلاثية في جمهورية مصر العربية.
وتسأل العديد من المواطنين من أصحاب الشهادات شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد،
- حول مصير الفائدة على هذه الودائع الادخارية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء أمس الخميس، برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
شهادات الادخار الثلاثية
- وأعلن بنكي الأهلي ومصر، عن رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية، بمقدار 2% حيث باتت تسجل 22.25% وذلك بعدما كانت تسجل 19.5%، لاسيما وأن العائد على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (الكوريدور) بزيادة (0.25%)، مشيرة إلي أن الحد الأدني لمدة هذه الشهادات هي ثلاثة سنوات فأكثر ويبلغ الحد الأدني ليقيمتها هي 1000 جنيه ومضاعفتها.