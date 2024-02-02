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بعد قرار المركزي .. البنوك تعلن عن مفأجاة الموسم لأصحاب شهادات الادخار الثلاثية

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رياض - احمد صلاح - فجرت البنوك العاملة في السوق المصري مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير ، بشأن أصحاب شهادات الادخار الثلاثية في جمهورية مصر العربية.

وتسأل العديد من المواطنين من أصحاب الشهادات  شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد،

  • حول مصير الفائدة على هذه الودائع الادخارية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء أمس الخميس، برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

شهادات الادخار الثلاثية

  • وأعلن بنكي ومصر،  عن رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية، بمقدار 2% حيث باتت تسجل 22.25% وذلك بعدما كانت تسجل 19.5%، لاسيما وأن العائد على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (الكوريدور) بزيادة (0.25%)، مشيرة إلي أن الحد الأدني لمدة هذه الشهادات هي ثلاثة سنوات فأكثر ويبلغ الحد الأدني ليقيمتها هي 1000 جنيه ومضاعفتها.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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