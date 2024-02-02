انت الأن تتابع خبر بعد قرار المركزي .. البنوك تعلن عن مفأجاة الموسم لأصحاب شهادات الادخار الثلاثية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت البنوك العاملة في السوق المصري مفاجأة غير متوقعة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير ، بشأن أصحاب شهادات الادخار الثلاثية في جمهورية مصر العربية.

وتسأل العديد من المواطنين من أصحاب الشهادات شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد،

حول مصير الفائدة على هذه الودائع الادخارية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء أمس الخميس، برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

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