معارض أهلَا رمضان 2024.. اعرف المعاد امتى والأماكن كمان وتخفيضات تصل حتى 90% على كافة السلع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اقترب موعد حلول شهر رمضان المبارك، وبدأ الجميع يستعدون في شراء السلع والمنتجات الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال هذا الشهر الكريم والتي يعدها المسلمون طقوس يجب تأديتها، لذا فإن أنظار الجميع بدأت تتجه نحو أسواق رمضان منتظرين افتتاح معارض أهلا رمضان، حيث توفر تلك المعارض جميع المستلزمات والسلع الغذائية الضرورية لكل منزل بأسعار تنافسية مناسبة للجميع مقارنة بغيرها من الأسواق.
معارض أهلا رمضان 2024
صرح وزير التموين والتجارة الدكتور على المصيلحى في لقاء حديث له عن انطلاق معارض أهلا رمضان في منتصف شهر فبراير، مؤكداً على إقامة معرض رئيسي في كل محافظة من محافظات مصر وثلاثة معارض فرعيين وسوف يستمر هذا المعرض على مدار شهر كامل، كما سيتم تنظيم سيارات النقل بجميع المستلزمات السلعية بشكل جيد، وسوف يتم هذا بالتعاون مع المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتجهيز المساحة المناسبة للمعرض.
كما إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك الشركات التابعة لها سوف تشارك في إقامة تلك المعارض ومدها بجميع الاحتياجات الخاصة، وأثناء حديثه أكد على طرح كوبونات شراء تبدأ من 50 إلى 300 جنيه يومياً، وذلك مساهمة منها في توفير الوقت والجهد على المواطنين الذين يرغبون في توزيع كراتين رمضانية على الفقراء والمساكين.
أماكن معارض أهلا رمضان
سوف يتم إقامة المعارض في الأماكن التالية:
- الحي السابع وسوف يكون هذا أمام موقف الأتوبيسات الخاص بمدينة نصر.
- مصر القديمة ميدان الباشا.
- في دار السلام وذلك بشارع الفيوم.
- المعصرة والتي توجد أمام محطة المترو.
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