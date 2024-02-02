مركز الأزهر للفتوى يستقبل نائب الأمين العام لوزارة الخارجية بدولة سنغافورة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كفين تشيوك، نائب الأمين العام لوزارة الخارجية بدولة سنغافورة، يرافقه وفدًا من سفارة سنغافورة بالقاهرة.

اطلع الوفد أثناء الزيارة على آليات العمل بالمركز، وأقسامه المتنوعة، ووحداته العاملة،كما تعرَّف على جهود المركز في مواجهة الفكر المتطرف من خلال ما يقوم به من رصد للفتاوى المتطرفة وتفنيدها، وبيان مخالفتها لصحيح الدين ووسطية الإسلام.

وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد بالدور الإفتائي والدعوي والتوعوي والاجتماعي للمركز، وثمَّن جهوده في دعم قيم التعايش الإنساني بين المسلمين وغير المسلمين من أبناء الوطن الواحد.



