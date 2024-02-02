نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات ببشتيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة بجولة ميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وذلك بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

تفقد المحافظ نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل وذلك في اطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لرفع كفاءة المنطقة والشوارع المحيطة بالمحطة.

ووجه المحافظ بمواصلة جهود طلاء العقارات والتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال بما يعكس الشكل الحضاري اللائق.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان الحجاز والمواقع الكائنة اسفل وبجوار محور الفريق كمال عامر بالعجوزة والمنيرة الغربية.

مؤكدًا علي ضرورة الانتهاء من كافه الأعمال بذلك القطاع للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

رافق المحافظ خلال جولته ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء العجوزة وامبابة والمنيرة الغربية وجنوب.

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