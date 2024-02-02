نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يؤديان صلاة الجمعة بمسجد "الشاطئ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى وزير الأوقاف د/محمد مختار جمعة مع محافظ بورسعيد اللواء أ.ح/ عادل إبراهيم الغضبان صلاة الجمعة اليوم الموافق 2/2/2024 بمسجد الشاطئ بالمحافظة وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات مسابقة بور سعيد الدولية في دورتها السابعة، وبحضور المهندس/ عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

حيث ألقى خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، بعنوان: من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة، بحضور ضيوف مسابقة بور سعيد الدولية ومنسقي ومحكمي ومتسابقي مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال.

وعقب أداء صلاة الجمعة استمع وزير الأوقاف ومحافظ بور سعيد إلى فقرات من الإنشاد الديني للمنشد أحمد عبده، والمنشدة أسماء حسام الدين، والمنشد أحمد زكريا، كما قاموا بجولة سياحية بساحة الشهداء بميدان المسلة وزيارة ساحة مصر بمحافظة بور سعيد والتي تعد معلمًا مهمًا من معالم محافظة بور سعيد الباسلة.