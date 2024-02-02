لأول مرة في التاريخ.. الأردن يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا بهدف ضد طاجيكستان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 04:29 مساءً - خطف منتخب الأردن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً فى قطر لأول مرة فى التاريخ، بعد الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الجمعة على ستاد أحمد بن علي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

سجل وخدات خانونوف هدف المنتخب الأردني الوحيد بالخطأ فى مرماه في الدقيقة 66 من عمر المباراة، والذى قاد النشامى إلى نصف نهائي كأس أمم أسيا 2023.

وينتظر منتخب الأردن الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية التي تقام في الخامسة والنصف اليوم الجمعة أيضا على استاد الجنوب في الوكرة بقطر.

وجاء تشكيل منتخب الأردن، كالتالى:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: سالم العجالين، يزن العرب، عبدالله نصيب.

خط الوسط: محمود المرضي، نور الروابدة، رجائي عايد، إحسان حداد.

خط الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.

وكان منتخب الأردن تأهل لدور ربع نهائي كأس آسيا بعد الفوز المثير على منتخب العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة العربية التي جمعت المنتخبين في قمة منافسات دور الـ16، فيما تأهل منتخب طاجيكستان لهذا الدور بعد فوزه على الإمارات بفارق ركلات الترجيح 5-3، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادلهما 1-1.