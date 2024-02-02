الروبوت الأزهري يستقطب الأطفال في معرض الكتاب بدورته الـ55 (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 04:29 مساءً - استقطب جناح الأزهر فى قاعة 4 زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، خاصة الأطفال، من خلال "تركيب الروبوت الآلى"، ضمن الورشة التى تنظمها الأزهر لتدعيم الابتكار.

وتستهدف المبادرة نشر ثقافة الروبوت التعليمى ونشر طريقة تعلمه تركيبًا، وبرمجةً، لزوار جناح الأزهر من الأطفال والشباب، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصميم وتركيب روبوت خاص بكل زائر حسب رؤيته الابتكارية.