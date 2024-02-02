الروبوت الأزهري يستقطب الأطفال في معرض الكتاب بدورته الـ55 (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 04:29 مساءً - استقطب جناح الأزهر فى قاعة 4 زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، خاصة الأطفال، من خلال "تركيب الروبوت الآلى"، ضمن الورشة التى تنظمها الأزهر لتدعيم الابتكار.
وتستهدف المبادرة نشر ثقافة الروبوت التعليمى ونشر طريقة تعلمه تركيبًا، وبرمجةً، لزوار جناح الأزهر من الأطفال والشباب، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصميم وتركيب روبوت خاص بكل زائر حسب رؤيته الابتكارية.
وتستهدف المبادرة نشر ثقافة الروبوت التعليمى ونشر طريقة تعلمه تركيبًا، وبرمجةً، لزوار جناح الأزهر من الأطفال والشباب، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصميم وتركيب روبوت خاص بكل زائر حسب رؤيته الابتكارية.
جدير بالذكر أن عدد زوار المعرض أمس وصل نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين حتى الآن إلى 2,812,574 زائرًا، وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.
كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقاء بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.
واستقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، أطفال حي الخيالة.