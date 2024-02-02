أطفال معرض الكتاب يتضامنون مع القضية الفلسطينية برسم العلم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 04:29 مساءً - ببراءة البراعم الصغيرة قدم أطفال معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، الدعم على طريقته للشعب الفلسطينى، من خلال رسم علم فلسطين على وجوههم الصغيرة، وذلك فى جناح الطفل الذى يقام بالمعرض، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، المقرر أن يستمر حتى يوم 6 فبراير.

ويقدم الجناح للأطفال أنشطة الطفل بين ركن للورش التفاعلية والذى يقدم ورشة بعنوان التوعية بالمناطق السياحية، وتبسيط التراث وحكايات سيناوية وورش حكى بعنوان الشارونى صندوق الحكايات، وسر البطولة فى حياة طه حسين وحكايات انتصار أكتوبر وفى بيتنا روبوت وغيرها.

فيما يقدم ركن الحكى ورشة عن العرائس وحكايات من بلادى وتمكين الفتيات وورش لفن الدوبلاج وورشة طباعة على الورق وتلوين الفخار، وورشة عن كيف تختار الغذاء الصحى، وورشة حول الكتابة المسرحية، وورش فنية متنوعة وورشة ألعاب شعبية للأطفال وورشة حكى بالتمثيل وغيرها من الأنشطة المتنوعة التى يقدمها الجناح على مدار اليوم، كما خصص المعرض هذا العام ركنا يضم بعض الألعاب للصغار، وساحة كاملة لاستضافة الأنشطة المختلفة على مدار اليوم.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.