الكتب الأكثر مبيعا في جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 05:30 مساءً - يستمر جناح الأزهر الشريف داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، في جذب آلاف الزوار، إذ يضم الجناح العديد من أبرز عناوين الكتب الدينية.

كتب الأكثر مبيعا بجناح الأزهر

ومن بين الكتب الأعلى مبيعا فى معرض الكتاب حتى الآن كتاب "الأطفال يسألون الإمام، وكتاب "المواقف للإيجي"، وكتاب "طوالع الأنوار من مطالع الأنظار"، وكتاب "ألفاظ الجرح والتعديل"، وكتاب "رسالة الشيخ محيي الدين بن عربي إلى الشيخ فخر الدين الرازي"، وكتاب "الإمام ورد المزاعم الصهيونية"، وكتاب "تاريخ الأزهر".

كتب الإمام بجناح الأزهر

والمعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

الإصدارات فى جناح الأزهر

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.