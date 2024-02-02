وصفة سحرية.. ضعي الكمون علي الزنجبيل وتخلصي من أوى مشكلة بتواجهك .. 7 أيام فقط وهتشوفي الفرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتقصى العديد من الأشخاص عن كيف يتم تحضير مشروب التخسيس الذي يقضي على السمنة ويتخلص منها في أسرع وقت ممكن، ويتمثل هذا المشروب في إعداد الكمون مع الزنجبيل، الذي يحقق نتيجة مدهشة، ويمكن تحضير هذا المشروب والحصول على فوائده التي تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، وهو من أرخص المشروبات التي لا تحتاج إلى صرف أموال طائلة من أجل إحضار مكوناته، كما يسهل الحصول على مكوناته من أي عطار.
مكونات مشروب التخسيس
يمكن تحضير مشروب التخسيس المكون من الكمون والزنجبيل بكل سهولة للتخلص من سمنة الجسم، والدهون الصعبة المتراكمة في الارداف والبطن، ويتم تحضير عبر إحضار المكونات التالية:
- ملعقة زنجبيل مبشور.
- ملعقة كمون مطحون او حبوب.
- ليمونة.
- كوب مياه.
- ملعقة قرفة مطحونة أو عود.
كيفية تحضير مشروب الكمون والزنجبيل
يتم تحضير مشروب الزنجبيل والقرفة الذي يساعد على التخسيس خلال فترة قصيرة عن طريق إتمام الخطوات التالية:
- في اناء يتم إضافة المياه مع الزنجبيل والكمون.
- تقليب المكونات في المياه جيداً.
- ثم يتم إضافة القرفة.
- وضع الإناء على نار هادئة والانتظار حتى يتم مزج المكونات.
- في حالة استخدام مكونات مطحونة يمكن الانتظار حتى يبرد المشروب.
- أما إن كانت المكونات سليمة فيتم تصفيته قبل تناوله.
- وضع المشروب في كوب زجاج ويتم عصر ليمونه عليه.
- يفضل الاستمرار على المشروب كل يوم مرة قبل الافطار، ومرة بين وجبة الغداء والعشاء للحصول على النتيجة المرجوة.
- ومن الأفضل أن يتم اتباع نظام غذائي مع المشروب للحصول على نتيجة سريعة وملحوظة.
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