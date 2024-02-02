نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الأطباء بعد صفع طبيبة دمياط: لا يوجد أي مبرر للاعتداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور خالد أمين، أمين مساعد نقابة الأطباء، على تعرض طبيبة للصفع على وجهها من محامٍ أثناء أداء عملها في مستشفى الزرقا بدمياط، قائلا إنه "لا يوجد أي مبرر للاعتداء على الطبيب، في بعض الأحيان البعض يسأل إيه اللي حصل؟ بغض النظر عن أي شيء لا يوجد مبرر للاعتداء".

وتابع "أمين" في تصريحات لـ "دوت الخليج": في بعض الأحيان أهل المريض يحملون الطبيب نقص أي تكاليف في المنظومة.

وشدد على أن الفترة الأخيرة شهدت واقعتين كبيرتين، وهما الاعتداء على طبيب في مستشفى المطرية، ويخضع حاليا لجراحة في المخ، ثم صفع طبيبة دمياط.

ولفت إلى أن الاعتداءات على الأطباء دفعت العديد منهم لاختيار تخصصات أخرى غير الرعاية الطبية والتخدير والاستقبال، لأن هذه التخصصات تكون في مواجهة أهالي المرضى عند حدوث أي مشكلة، ما يؤدي لنقص هذه التخصصات المهمة بالإضافة إلى هجرة بعض الأطباء للخارج.