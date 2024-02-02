 خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي بمقدم “10 ألاف جنية” بس أهم حاجه كراسة الشروط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ إعلان الدولة عن مجموعة من شقق الإسكان الاجتماعي الجديد ، وبدأ جميع المواطنين في البحث عن كراسة الشروط وطريقة التقديم، حيث تساهم تلك الشقق في توفير مسكن جيد لمحدودي الدخل وذلك مساهمة من الدولة في رفع الأعباء على المواطن المصري المقبل على الزواج، وتتزايد عمليات البحث يومًا بعد يوم، لذا من أجل هذا نقدم لكم اليوم خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي بالتفصيل.
خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي
من الممكن الحصول على كراسة الشروط لأي مواطن مصري وإمكانية التقديم بكل سهولة، لكن هناك مجموعة من الخطوات يجب القيام بها من أجل حصولك على الوحدة السكنية المناسبة، تلك الخطوات هي:
- أولا يجب متابعة جميع الإعلانات التي تقوم وزارة الإسكان الاجتماعي بتنزيلها عبر موقعها الخاص بها.
- معرفة الشروط الواجب توافرها قبل عمليات التسجيل.
- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط من هنا.
- من ثم عليك بملء استمارة التقديم و كتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- عليك تحديد المحافظة التي ترغب بالحصول على الوحدة السكنية بها
- دفع مقدم قيمة الوحدة السكنية المناسبة.
- قراءة جميع الشروط بشكل جيد والموافقة عليها.
- من هنا تكون قد انتهيت من عملية التسجيل انتظر حتى تظهر النتيجة بالرد سواء كان موافق أو مرفوض.
شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي
أما عن الشروط فهي:
- حصول المتقدم على الجنسية المصرية وأن يكون من أبوين مصريين.
- إقامة المتقدم بشكل دائم في مصر.
- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.
- يجب إن يكون التقديم على السكن في نفس المحافظة المقيم بها.
- عدم حصول المتقدم على أي وحدة سكنية سابقة.
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