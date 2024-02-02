مسئول أوروبى يبلغ وزير الخارجية بإقرار الاتحاد الأوروبى لدعم مالى إضافى لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 09:32 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى، مساء يوم الجمعة 2 فبراير الجارى إتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فارهيلى"، فى إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكرى الأخيرة إلى بروكسل، وما شهدته من توافق أوروبى حول زيادة الدعم الاقتصادى الأوروبى لمصر فى إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وأوضح السفير أبو زيد، بحسب بيان وزارة الخارجية، بأن المفوض الأوروبى حرص خلال الاتصال على إحاطة الوزير سامح شكرى علماً بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، التى عقدت بالأمس فى بروكسل، لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبى ومن بينها مصر، فى إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( 2021- 2027)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالى واقتصادى إضافى لمصر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاتصال تناول أيضاً أوجه تعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية فى إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجديدة.

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية فى قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافى والمستدام لأهالى القطاع.