انت الأن تتابع خبر حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب على الطريق الصحراوي.. ماذا حدث والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تداول عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن حدوث اشتباكات الشرطة وتجار الذهب على الطريق الصحراوي والتي تصدرت المشهد وخاصة بعد تصاعد الأحداث في مصر، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.
حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب
- يتساءل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب التي وقعت على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.
- تسبب الأنباء حول اشتباكات الشرطة وتجار الذهب على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، مما أثار حالة من القلق والتوتر بين السكان عبر صفحات السوشيال ميديا.
وزارة الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة
- كشفت وزارة الداخلية عن حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، الذي أثار حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.
- نفت وزارة الداخلية ما يتداول حول حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، وأن كل ما يثار عار تماما من الصحة.
- وأكد بيان الداخلية على أن ما يثار على السوشيال ميديا مجرد محاولة يائسة لزرع البلبلة ونشر الأكاذيب بهدف تشويه سمعة الدولة وزعزعة استقرار البلاد.
- ناشدت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الغير مؤكدة والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة.
- وأفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية بأن ما يتداول بشأن الاشتباكات النارية عارية تمامًا من الصحة.
- أكدت الوزارة على أنها مستمرة في القبض على مافيا الذهب والعصابات في كافة محافظات جمهورية مصر العربية والتي تقوم بالتنقيب عنها بشكل غير شرعي.
- وأفاد البيان بأن خلال الفترة الماضية تم القبض على مجموعة من المتورطين في تنقيب وتهريب الذهب بطرق غير قانونية، وضبط معهم كميات كبيرة من الذهب والمواد المستخدمة في تشكيله وتصنيعه.