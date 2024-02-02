انت الأن تتابع خبر حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب على الطريق الصحراوي.. ماذا حدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن حدوث اشتباكات الشرطة وتجار الذهب على الطريق الصحراوي والتي تصدرت المشهد وخاصة بعد تصاعد الأحداث في مصر، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب

يتساءل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب التي وقعت على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.

تسبب الأنباء حول اشتباكات الشرطة وتجار الذهب على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، مما أثار حالة من القلق والتوتر بين السكان عبر صفحات السوشيال ميديا.

وزارة الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة